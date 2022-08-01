有最強蘋果分析師之稱、天風國際證券分析師郭明錤今天分析指，舜宇光學（2382）將成為蘋果公司（美：AAPL）iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商，供應佔比遠超台灣的大立光（台：3008）、玉晶光（台：3406）及市場共識。受利好消息刺激，舜宇今天收升5.37%，報111.8元；大立光和玉晶光微跌。
郭明錤表示，舜宇光學的高階廣角7P鏡頭（用於兩隻高階iPhone 14 Pro）與較低階廣角7P鏡頭（用於兩隻較低階iPhone 14）的出貨比重分別為50%至60%，以及55%至65%。大立光及玉晶光的供應比重則約略相同。隨產能顯著提升，舜宇光學將持續透過價格戰，以取得更多蘋果公司的訂單，並提升產能利用率。
他又指出，在iPhone鏡頭中，對獲利貢獻最大者為廣角鏡頭，故舜宇光學的廣角鏡頭市佔顯著提升，對大立光與玉晶光的關鍵影響在於獲利，而非營收。另由於大立光廣角7P鏡頭的銷售單價 （ASP），高於舜宇光學及玉晶光約15%至25%，故舜宇光學市佔提升，並對大立光的獲利負面影響較低。
郭明錤預計，舜宇光學可能在2023年成為iPhone 15的ToF鏡頭主要供應商；另由於玉晶光是既有ToF鏡頭主要供應商，認為其受到負面影響高於大立光。
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