施穎茵指，內地房地產市場未見改善跡象，預計情況將持續至下半年或年底，不過，內地商業房地產貸款金額只佔整體貸款單位數比數，料相關影響有限。

恒生銀行執行委員會委員及財務總監梁永樂表示，恒生內地商業房地產貸款為660億元，當中民企佔400億元，190億元貸款有抵押品，210億元為無抵押貸款，但其有110億元貸款質素滿意，僅100億元風險較高。恒生對預期信貸損失增加，是由於內房再融資或流動性問題存在，抵押品價格有改變，令上半年增加提撥。梁永樂認為，針對較高風險的貸款，已設有40億足夠的撥備，並會適時增加撥備。

梁永樂補充，內地期房貸佔13億元，佔內地整體按揭185億元的7%，當中主要9億元為國企及外商投資企業開發商，未完工風險不高，3.5至4億元為民企開發商，完工程度已違83%，預期損失不大，屬風險可控。該行於2021年下半年已收緊接受期房貸的政策，完工接近7成才會批出，物業所在地亦只接受內地一、二線城市。

正值加息周期，同業折息上升，按揭利率已經觸頂，令銀行借貸成本增加。梁永樂表示，由於已約有90%的按揭達封頂水平，銀行借貸壓力上升，今年下半年有很大機會加最優惠利率(P)。另他料儲蓄利率亦會上升，惟速度未必一樣，時間亦有所偏差。

展望未來，施穎茵表示，下半年有危亦有機，壓力依然存在，疫情繼續影響貿易、旅行及經濟活動，外圍因素如通脹，大宗商品價格等以及地緣政治令不明確因素增加。不過，香港業務和經濟仍强韌，利息上升有助帶動淨利息收益率，以及利息相關的業務。

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