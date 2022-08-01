恒生銀行（0011）上半年股東應得溢利47.04億元，按年跌46%，主要由於保險業務收入顯著下跌及內地商業房地產行業之再融資風險增加。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，預期信貸損失淨提撥上升，主要因個別的內地商業房地產的情況，需要增加第三階段的撥備。另她料加息初期對淨利息及淨利息差有良好效應。
施穎茵指，內地房地產市場未見改善跡象，預計情況將持續至下半年或年底，不過，內地商業房地產貸款金額只佔整體貸款單位數比數，料相關影響有限。
恒生銀行執行委員會委員及財務總監梁永樂表示，恒生內地商業房地產貸款為660億元，當中民企佔400億元，190億元貸款有抵押品，210億元為無抵押貸款，但其有110億元貸款質素滿意，僅100億元風險較高。恒生對預期信貸損失增加，是由於內房再融資或流動性問題存在，抵押品價格有改變，令上半年增加提撥。梁永樂認為，針對較高風險的貸款，已設有40億足夠的撥備，並會適時增加撥備。
梁永樂補充，內地期房貸佔13億元，佔內地整體按揭185億元的7%，當中主要9億元為國企及外商投資企業開發商，未完工風險不高，3.5至4億元為民企開發商，完工程度已違83%，預期損失不大，屬風險可控。該行於2021年下半年已收緊接受期房貸的政策，完工接近7成才會批出，物業所在地亦只接受內地一、二線城市。
正值加息周期，同業折息上升，按揭利率已經觸頂，令銀行借貸成本增加。梁永樂表示，由於已約有90%的按揭達封頂水平，銀行借貸壓力上升，今年下半年有很大機會加最優惠利率(P)。另他料儲蓄利率亦會上升，惟速度未必一樣，時間亦有所偏差。
展望未來，施穎茵表示，下半年有危亦有機，壓力依然存在，疫情繼續影響貿易、旅行及經濟活動，外圍因素如通脹，大宗商品價格等以及地緣政治令不明確因素增加。不過，香港業務和經濟仍强韌，利息上升有助帶動淨利息收益率，以及利息相關的業務。
其他報道
恒指收市倒升9點 匯控曾升6.2%創年半最大升幅 北水流入一個月最多
匯控次季內地商業地產錄1.42億美元撥備 主要與單一貸款人有關
恒生內地商業地產撥備21億及保險業務收入下跌 致盈利跌近一半
匯控中期稅前盈利跌一成半 息9美仙 擬於2023年復派季度息
恒指半日跌65點 曾跌穿19900點關 創逾兩個半月低 北水轉流入 阿里跌2%