FF Top指出，今次發行可換票據將設兩部分，每部分最多涉資3億美元，在第一期票據計劃完成後，投資者將在交易結束後的一段時間內，擁有獨家購買第二期票據的選擇權。公司透露，現時已有兩名投資者表示有興趣，並正跟潛在的其他投資者進行討論，惟無法保證所有投資者的最終決定。目前為止，尚未確定全部6億美元的潛在投資者。

FF Top又表示，目前不希望從自己的帳戶購買任何票據，但預計會抵押其部分普通股，予潛在牽頭投資者以支持票據投資，從而提供合理的下行保護。

法拉第未來上月曾發公告指出，正繼續與未透露姓名的潛在投資者進行「討論和談判」，以籌集更多資金推動FF91的商業化及直到12月31日的經營。

法拉第未來於2021年7月以每股13.78美元定價上市，一年以來股價拾級而下，昨天收跌9.5%至2美元。

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