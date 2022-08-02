文章日期：2022年8月2日 17:24
閩港控股（0181）發盈警，初步評估截至6月底止中期業績，轉盈為虧，綜合虧損300萬元，去年同期溢利283.86萬元。
閩港控股表示，虧損主要由於新冠疫情持續未退，導致年內需求受壓，集團內地酒店的旅遊接待人次大幅下降，對酒店營運業務的財務業績造成負面影響。
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