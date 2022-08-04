今早公告澄清，長江集團旗下公司沒有直接持有尚乘數科之股權，亦與該公司沒有任何業務往來。又指，尚乘數科之母公司為尚乘集團。長江集團於接近10年前已經出售絕大部份持有之尚乘集團權益，現在僅剩餘當時未一併出售之不足4%極小量權益。

長江集團出售絕大部份持有之尚乘集團權益後，已將僅剩之小量尚乘集團權益歸類於衆多財務投資中之一個小額項目。

現時尚乘集團董事局沒有長江集團的代表；長江集團亦沒有參與尚乘集團的營運，並對該集團之任何業務及計劃一無所知。

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