據上市文件，A類股份將佔已發行股份總數的80%，每手11.5萬股，每股發行價10元，每手初始價值115萬元；上市權證每手5.75萬股。發起人亦包括渣打銀行前大中華區主席、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇，曾蔭權次子曾慶淳則出任公司投資總裁。

匯德未來收購上擬專注於在持續性及公司治理方面具備競爭優勢，並在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司為主。

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