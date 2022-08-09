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阿里雲與科大合作 展開人才培育計劃

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲與香港科技大學今天簽署合作備忘錄，就培育本地科技人才、共同開展前沿科研項目及促進科大研究發展進一步加強合作。雙方將會一起展開人才培育計劃，舉辦工作坊及座談會助學生加强實用技能，以運用創新科技，同時共同推廣創新科研文化。此外，阿里雲亦會為科大學生提供實習機會。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授在合作備忘錄簽署儀式上表示，自2018年以來，雙方已進行十個協作研究項目，拓展科技前沿，解決業界問題。阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，期望雙方攜手研發更多尖端科技，賦能各行業發展，並進一步強化大灣區的亞洲科技中心地位。

科大與阿里雲是長期的合作伙伴，在阿里雲與阿里巴巴創新研究計劃（Alibaba Innovative Research Program）的支持下，雙方已展開涵蓋機器學習及數據運算的研究項目。科大早前於阿里雲支持下，舉辦FinTech黑客松（FinTech Hackathon），以鼓勵學生探究及解決金融科技行業面臨的挑戰，並對此提出創新的解決方案。

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