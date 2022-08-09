談及業務方面，集團管理層稱，3、4月珠三角路面收費按年下跌，主要受疫情影響，5月起收費跌幅收窄，6月已恢復按年正增長，隨著更有序管控和經濟疫後逐漸恢復，對整體路面收費業務前景充滿信心。

問及今年中期息減少，未來的派息指引，集團管理層表示，雖然上半年業務受影響，但公司堅持派發中期股息，為股東創造穩定回報，同時亦展現公司的穩定性及持續性，董事會對未來業績充滿信心。中期派息比率為48.8%，按年跌10.7個百分點。

談及併購項目發展方面，管理層表示，目前國內利率較低，加上經濟出現下行，市場有多個基建項目沽售，公司正積極考慮，會評估外在環境因素及新項目發展潛力，適時對外公布有關消息。

管理層又表示，借助母公司資源平台優勢，通過深化「母公司孵化、上市公司購買」的模式獲得更多優質資源，已成功以母公司孵化的模式收購湖北三條高速公路，目前正推進河南蘭尉高速在母公司的孵化以及後續注入上市公司的相關事宜。

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