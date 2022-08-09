富邦香港上半年非利息收入按年上升9.13%至2.27億元，主要由信貸業務及保險業務收入分別錄得120%及39%的增長所帶動，不過市場氣氛持續疲弱，令信託基金業務和證券經紀及投資服務收入分別下跌52%及33%。

受內地房地產進一步惡化影響，富邦香港上半年錄得與客戶資產質素惡化相關的第三階段貸款減值虧損1.58億元，加上其他信貸損失撥備，上半年整體信貸損失撥備為1.82億元，按年上升35.46%。

富邦表示，雖然香港經濟改善幅度低於預期，但經濟於第二季仍有所改善。環球經濟前景惡化或會持續拖累香港的出口表現，但政府推出的新一輪消費券計劃及其他支援措施將可繼續刺激消費情緒，將可帶動本地經濟活動。

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