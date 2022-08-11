富途（美：FUTU）宣布，旗下富途信託近日獲新加坡金融管理局（MAS）頒發信託業務牌照，意味信託業務覆蓋香港和新加坡兩大國際金融中心，為客戶提供企業信託、私人信託、家族辦公室等專業服務。結合旗下證券業務，客戶可享受更廣泛的信託架構搭建和日常行政管理、證券賬戶開立、投資理財等一站式服務。
富途表示，富途信託自2018年投入服務以來，至今共為亞洲地區超過200間企業、高淨值客戶及家族提供信託服務，團隊平均擁有10至30年信託行業從業經驗，成員來自國際知名的獨立信託公司、大型銀行集團、知名會計師事務所、聯合家族辦公室等。富途又指，在信託架構搭建、機構證券賬戶開設、證券賬戶交易指令下達等方面，革新了傳統信託行業體驗。
富途續稱，在疫情及外圍經濟不明朗因素夾擊下，香港信託行業繼續蓬勃發展，據證監會發佈《2021年資產及財富管理活動調查》，截至去年底，香港信託持有資產按年上升5%至47190億港元，反映其國際信託中心地位穩固。
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