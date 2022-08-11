香港電訊（6823）公布，受惠市場對高速寛頻服務需求持續強勁，加上更多消費者及企業客戶採用其5G服務，帶動今年上半年總收益增加3%至161.57億元，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年增長2%至58.34億元。
經調整資金流升2%至23.77億元，股份合訂單位持有人應佔溢利微升1%至19.1億元；每個股份合訂單位基本盈利為25.22仙， 每個股份合訂單位中期分派為31.36仙。
期內流動通訊業務服務收益升2%至36.47億元，流動通訊業務EBITDA同升2%至21.22億元。電訊服務業務收益115.96億元，升5%，EBITDA增長2%至41.04億元。
截至今年6月底止，本地數據服務收益（包括寬頻收益及本地數據收益）升6%至56.85 億元。
香港電訊指出，儘管市場競爭激烈及家庭移居海外，截至6月底，寬頻業務的整體客戶人數於期內仍錄得淨增長，寬頻線路總數增加至164萬條，流動通訊用戶按年升8%至481.7萬戶，The Club會員數按年升10%至363萬戶，拍住賞（Tap & Go）用戶按年升27%至352.2萬戶，較去年年底則只升3%。
流動通訊業務的後付客戶人數在上半年仍錄得淨增長至330.5萬戶，較去年同期淨增加4.2萬戶。截至6月底，5G客戶數升一倍至86.7萬戶，截至7月，5G客戶數目進一步增加至91.8萬戶，佔後付客戶基礎的28%。
截至6月底，期末後付客戶的ARPU為187元，5G服務計劃提升的部份增長被重視價格的市場競爭抵消。期內的後付客戶流失率為0.9%，主要受充滿挑戰的經濟環境和移民所影響。
收費電視服務方面， 期內收益為12.03億元，較去年同期為12.31億元微跌。
香港電訊今日收報10.92元，升0.2%。
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