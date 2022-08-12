今晚公布美國密歇根大學通脹預期數據，午後美期升幅擴大，港元升值幅度亦曾擴大至0.21%，是2020年3月2日後最大升值幅度，今升值至7.8278元，是3月31日7.8267元後最強。港股三大指數連升2日，恒指累升564.78點。三大指數本周皆轉跌。
恒指今早高開75點，早段曾跌最多71點，午後擴大至升125點，全日高低波幅197點。
恒指收市升93點或0.46%，報20175點，大市成交金額749億元，較上日減少9.33%，是8月8日749.26億元成交後最少；國指升34點或0.5%，報6857點。恒生科技指數收報4350點，升0.54%。
藍籌股成交金額342.75億元，佔大市成交45.76%；科指成份股成交金額173.56億元，佔大市成交23.17%；國指成份股成交金額293.8億元，佔大市成交39.22%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、平保（2318）、創科實業（0669）拖累大市。
藍籌40隻升，28隻下跌，1隻無升跌。宏橋（1378）升4.93%，收報8.3元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌3.8%，收報4.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報94.9元，升4.46%；跌幅最大的是中芯（0981）收報17.08元，跌3.61%。
恒指續高於10天線(19991.62點)受制於20天線(20320.78點)。科指續高於10天線(4304.26點)，受制於20天線(4421.58點)。
北水南下合計淨流入9.9億元，較上日增加3.5%，連續第3日流入，累計流入32.25億元。南水北上合計淨流入38.78億元人民幣，較上日減少70.83%，連續第2日流入，累計流入171.74億元。
恒指本周累跌0.13%或26點；本周表現最佳的是李寧（2331），累升7.27%，其次為宏橋（1378）及中海油（0883），分別升5.87%及5.15%。而表現最差的是龍湖（0960），累跌13.53%，其次為碧桂園（2007）及京東（9618），分別跌10.33%及9.29%。
國指本周累跌0.65%或44點；本周表現最佳的是李寧（2331），累升7.27%，其次為中海油（0883）及舜宇（2382），分別升5.15%及4.94%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌13.53%，其次為碧桂園（2007）及京東（9618），分別跌10.33%及9.29%。
科指本周累跌1.49%或65點；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升4.94%，其次為網易（9999）及閱文（0772），分別升3.48%及2.43%。而表現最差的是京東（9618），累跌9.29%，其次為明源雲（0909）及華虹半導體（1347），分別跌7.02%及5.07%。
火幣創始人李林擬出售持股。火幣科技（1611）收報4.5元，升2.27%。
龍湖（0960）：控股股東和主要股東收取新股代替股息，涉款55億。見52周低19.98元，收報22.05元，跌0.23%。
金茂服務（0816）發盈喜，料半年多賺逾90%。收報3.98元，升2.84%。
李寧（2331）中期多賺11.6%至21.89億元人民幣。收報70.1元，升4.78%。
多間公司公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報17.8元，跌0.45%。電盈（0008）收報4.19元，升0.48%。堡獅龍（0592）收報0.52元，升9.47%。潤泥（1313）收報4.75元，無升跌。朗廷－ＳＳ（1270）收報0.94元，升1.08%。同仁堂國藥（3613）收報9.57元，跌0.31%。紫金礦業（2899）收報9.5元，升1.71%。
金朝陽（0878）擬32億售銅鑼灣希雲大廈。收報7.15元，升13.85%。
中芯國際（0981）第二季純利按年跌25% 。收報17.08元，跌3.61%。
德視佳（1846）發盈警，料上半年少賺29%。收報5.76元，跌0.17%。
中移動（0941）：美股ADR退市程序接近完成，明年派息率可望達70%以上。收報52.5元，升1.45%。
中國人保（1339）首7月保費收入按年升10.8%。收報2.33元，升0.87%。
港鐵（0066）：無意進行股本融資。港鐵中期多賺77%，息0.42元，開新線，港乘客量仍跌11%，深圳線撇帳9.6億。收報42元，升1.33%。
廖創興企業（0194）中期少賺48.6%，息18仙。見52周低6.9元，收報7.05元，跌1.26%。
香港電訊（6823）：年底5G滲透率可達30％， NowTV和Viu獨家播放本屆世界盃。香港電訊中期EBITDA多賺2%，息31.36仙。收報10.92元，無升跌。
平保（2318）認為匯控（0005）跨大分拆負面影響，堅信可釋350億美元價值。平保收報44.9元，跌0.22%。匯控（0005）收報52.6元，升0.19%。
太古地產（1972）：上半年租務市場疲軟。收報18.66元，跌0.74%。
惠理（0806）中期轉虧，蝕4.3億，表現費勁跌99%。收報2.43元，升0.83%。
太古（0019）：除非取消所有通關限制，否則難回復疫前水平。收報52.65元，升5.51%。
通訊辦：數碼通（0315）10月14日起全面終止2G服務，可重新調配頻譜。收報4.16元，跌0.24%。
雅居樂（3383）指已存入足夠資金用於贖回8月到期2億美元優先票據。見52周低2.3元，收報2.5元，升5.49%。
財險（2328）首7月保費收入按年升近10%。收報7.68元，升1.19%。
新華保險（1336）首7月保費收入按年升2%。收報18.74元，升1.19%。
利亞零售（0831）中期少賺27%，息2仙。收報0.84元，跌6.67%。
中移動（0941）半年收入增12%勝預期，中期息2.2元。收報52.5元，升1.45%。
破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.34元，收報2.14元，跌4.46%；諾亞控股（6686）創上市新高，見300元，收報298.6元，升14.41%；天齊鋰業（9696）創上市新高，見88.75元，收報85.25元，跌0.35%；檸萌影視（9857）創上市新高，見34.35元，收報29元，升8.21%；廈門港務（3378）創52周高，見2.2元，收報2.19元，無升跌；雅士利國際（1230）創52周高，見1.13元，收報1.12元，無升跌。
13隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見2.79元，收報2.8元，跌1.75%；時代中國（1233）低見1.24元，收報1.3元，升0.78%；富力（2777）低見1.49元，收報1.62元，升6.58%；美的置業（3990）低見8.13元，收報8.55元，升1.3%；中梁（2772）低見0.83元，收報0.88元，升2.33%；銀杏教育（1851）低見0.74元，收報0.74元，跌8.64%；聖諾醫藥（2257）低見59元，收報61.6元，跌2.22%；新世紀醫療（1518）低見0.71元，收報0.77元，跌12.5%；稻草熊（2125）低見1.87元，收報1.91元，跌1.55%；喆麗控股（2209）低見0.67元，收報0.73元，無升跌。
23隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見1.42元，收報1.52元，升3.4%；雅居樂（3383）低見2.3元，收報2.5元，升5.49%；旭輝（0884）低見1.79元，收報1.96元，升4.26%；朗詩（0106）低見0.171元，收報0.171元，無升跌；金茂（0817）低見1.58元，收報1.67元，升2.45%；康達環保（6136）低見0.63元，收報0.64元，無升跌；亞信科技（1675）低見10.7元，收報11.28元，升0.53%；龍湖（0960）低見19.98元，收報22.05元，跌0.23%；碧桂園服務（6098）低見13.32元，收報14.56元，升2.82%；龍湖集團（0960）低見19.98元，收報22.05元，跌0.23%。
異動股
上升異動股，包括，超凡網絡（8121）收報0.26元，升20.93%；偉俊集團控股（1013）收報0.053元，升20.45%；精英匯（1775）收報0.55元，升18.28%；諾亞控股（6686）創上市新高，見300元，收報298.6元，升14.41%；金朝陽（0878）收報7.15元，升13.85%；凱升控股（0102）收報0.199元，升13.71%；太睿國際控股（1010）收報0.68元，升13.33%；思捷（0330）收報1.5元，升11.94%；華融金控（0993）收報0.125元，升11.61%；新晨中國動力（1148）收報0.58元，升11.54%；樂透互娛（8198）收報0.62元，升10.71%。
下跌異動股，包括，Okura（1655）收報0.325元，跌22.62%；恒盛地產（0845）收報0.143元，跌12.8%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.71元，收報0.77元，跌12.5%；比高（8220）收報0.219元，跌12.4%；湖州燃氣（6661）創上市新低，見4.01元，收報4.82元，跌12.36%；鳳祥（9977）收報1.11元，跌9.02%；銀杏教育（1851）創上市新低，見0.74元，收報0.74元，跌8.64%；冠均國際（1629）收報0.34元，跌8.11%；利亞零售（0831）收報0.84元，跌6.67%；越秀服務（6626）收報3.42元，跌6.3%。
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