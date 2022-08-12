今晚公布美國密歇根大學通脹預期數據，午後美期升幅擴大，港元升值幅度亦曾擴大至0.21%，是2020年3月2日後最大升值幅度，今升值至7.8278元，是3月31日7.8267元後最強。港股三大指數連升2日，恒指累升564.78點。三大指數本周皆轉跌。