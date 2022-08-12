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報告：7月份虛幣現貨交易量1.39億美元 創2020年12月以來最低

研究機構CryptoCompare最新報告指出，隨大部分數字資產開始從過去幾個月的嚴峻價格走勢中復蘇，幣市經歷自今年3月以來的首次持續上漲。總結7月份表現，比特幣（bitcoin）和以太幣（ETH）分別以23,310美元和1,679美元收市，分別上漲22%和62.8%。

CryptoCompare表示，上月虛幣交易所的現貨交易量下降1.34%至1.39億美元，為2020年12月以來的最低月度交易量。同時，7月份衍生品交易量增長13.4%至3.12億美元，是今年3月以來首次上升，表明投機活動有所增加。衍生品市場現在佔整個幣市69.1%，今年6月份為66.1%。

7月份，由比特幣交易到穩定幣BinanceUSD（BUSD）交易量飆升80.2%至213萬個比特幣，首次超過比特幣現貨交易到美元的交易量。CryptoCompare又指出，由於投資者在不確定的宏觀經濟條件下，繼續偏好穩健，7月份比特幣和穩定幣泰達幣（USDT）的現貨交易量增加31.4%，達到878萬比特幣。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣暫報23957美元，24小時跌2.3%。以太幣暫報1890美元，24小時升0.2%。

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