研究機構CryptoCompare最新報告指出，隨大部分數字資產開始從過去幾個月的嚴峻價格走勢中復蘇，幣市經歷自今年3月以來的首次持續上漲。總結7月份表現，比特幣（bitcoin）和以太幣（ETH）分別以23,310美元和1,679美元收市，分別上漲22%和62.8%。
CryptoCompare表示，上月虛幣交易所的現貨交易量下降1.34%至1.39億美元，為2020年12月以來的最低月度交易量。同時，7月份衍生品交易量增長13.4%至3.12億美元，是今年3月以來首次上升，表明投機活動有所增加。衍生品市場現在佔整個幣市69.1%，今年6月份為66.1%。
7月份，由比特幣交易到穩定幣BinanceUSD（BUSD）交易量飆升80.2%至213萬個比特幣，首次超過比特幣現貨交易到美元的交易量。CryptoCompare又指出，由於投資者在不確定的宏觀經濟條件下，繼續偏好穩健，7月份比特幣和穩定幣泰達幣（USDT）的現貨交易量增加31.4%，達到878萬比特幣。
根據交易平台Coindesk報價，比特幣暫報23957美元，24小時跌2.3%。以太幣暫報1890美元，24小時升0.2%。
其他報道
恒指收市升93點 科指升0.54% 連升兩日按周均轉跌 港元進一步升值至近5個月最強
倘收購Twitter失敗 馬斯克或自建社交平台「X.com」？
1個月HIBOR再創逾兩年高 港元創兩年最大升幅 升至4個月最強
搶先Tesla 小米發布人形機械人 成本每台60至70萬元 暫無法量產
WSJ：佩洛西訪台前 習近平曾與拜登通電話 稱現在不宜爆發危機