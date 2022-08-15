閱文集團（0772）收市後公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔盈利按年下跌78.9%，錄得2.29億元（人民幣，下同）。非國際財務報告準則（Non-IFRS）計算下，股東應佔盈利按年微升0.2%，錄得6.66億元。不派中期息。閱文今天收報31.85港元，升0.8%。
期內，集團收入按年下跌5.9%至40.87億元。當中在線業務收入按年減少9.2%至23.07億元，佔總收入56.4%。集團解釋，減少主要是由於期內對在線業務實施優化成本及提升運營效率的措施、免費閱讀內容的廣告變現效率受宏觀環境影響，以及中止與某些第三方分銷合作伙伴合作所致。
此外，版權運營及其他收入則按年減少1.2%至17.8億元。集團指出，旗下電視劇、網絡劇、電影、版權授權及動畫的收入穩健增長。然而，上述收入增長被自營網絡遊戲的收入減少所抵銷。
集團同時披露營運數字，其自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶按年增長13.8%至2.647億；而平均月付費用戶由去年同期的930萬人按年減少12.9%至810萬人。付費閱讀業務的每名付費用戶平均每月收入按年增長6.6%至38.8元。免費閱讀業務的平均日活躍用戶按年增長7.7%至1400萬人。
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