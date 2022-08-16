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「股神」巴菲特旗下巴郡第二季增持蘋果及能源股 沽清Verizon

「股神」巴菲特旗下巴郡（美：BRK.A；BRK.B）在第二季度美國股市動蕩之際，增持了390萬股蘋果公司（美：AAPL）股票，並進一步投資能源股。

根據巴郡昨日收市後發布的文件，公司買入390萬股蘋果公司股票，截至6月底，巴郡的蘋果股票持倉市值達1250億美元，約佔巴郡股票投資組合的40%。

巴郡期內亦購買了2200萬股西方石油公司（美：OXY）和230萬股雪佛龍（美：CVX）的股票，擴大對美國石油領域的投資。此外，巴郡也增持了金融公司Ally Financial（美：ALLY）和媒體集團Paramount Global（美：PARA）等公司的股票。

巴郡全數沽出電訊商Verizon Communications（美：VZ）及藥物特許權公司Royalty Pharma（美：RPRX）的股票， 並減持了通用汽車（美：GM）、美國合眾銀行（美：USB）和零售商Kroger（美：KR）的股票。巴郡期內沒有新建任何倉位。

截至6月底，巴郡前五大持倉分別是蘋果、美國銀行（美：BAC）、可口可樂（美：KO）、雪佛龍和美國運通（美：AXP），共佔其投資組合的69%。

巴郡早前披露第二季期間購買約62億美元的股票，雖然比第一季度的510億美元有所下降，但仍延續了該公司最近的買入趨勢。

 

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