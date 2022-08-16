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中國建築興業半年多賺43% 中期息4.1仙

中國建築興業（0830）公布，截至今年6月底止中期營業額38.06億元，按年升41%，股東應佔盈利3.21億元，增長42.5%。每股盈利14.9仙，派中期息每股0.041元。（）（）（）