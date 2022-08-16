公司表示，由於香港及中國內地幕牆項目進展加快，期內幕牆業務收入錄28.99億元，較去年同期增加 56.5%。毛利增至3.88億元，較去年同期增加115.6%；經營溢利較去年同期增加1.1倍至3.18億元。

中國建築興業中午收報2.03元，無升跌。

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