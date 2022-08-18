販賣生活用品為主的中國雜貨品牌名創優品（9896）在官方微博發聲明指，為集團曾以「日本設計師品牌」自居而道歉，2023年3月前完成「去日化」整改。
名創優品指，2015年底至2018年，名創優品處於全球化發展初期，聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」。聲明形容，公司發展初期在品牌定位和營銷行為上走過彎路。
名創優品稱，直面問題，勇於承擔，才能解決問題。感謝媒體、公眾的監督和鞭策，公司深入自查，並第一時間著手整改，具體整改措施如下：
一、去除日本設計師品牌相關元素。公司早在2019年底開始推動去日化工作，將品牌定位升級為「生活好物集合店」；2020年1月，著手更換含有日文元素的購物袋；2021年10月至2022年3月，陸續完成國內310餘家門店的門頭改造，更換為中文 logo ，同期開展對海外1900餘家門店門頭、店內裝潢、商品標籤及宣傳物料的去日化整改，所有整改工作將於2023年3月31日前完成。
二、對相關責任人嚴肅追責。自查過程中公司深刻認識到早期在海外拓展推廣、運營管理等工作中存在嚴重過失。經名創優品管理層討論決定，對相關高管作出內部處罰。
三、海外社交媒體帳號改由總部統一管理。公司決定即日起收回所有代理商自主運營的品牌社媒帳號，嚴格審核發布內容，做好輸出正確的中國文化和價值觀的工作。
有內地網民對名創優品的道歉表示「收貨」，留言道：「好好改吧！懸崖勒馬，我還是很喜歡你們家的。」、「去日化我確實能看見，之前門店logo的日文都換下來了。我也理解品牌發展過程可能需要一些策略，知錯能改就好」。但也有網民認為海外分店也需要加快整改：「國內倒是改了，海外改得再快些啊！」，亦有網民認為推出優惠更好。
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