衛生巾業務方面，上半年銷售收入按年升約3.3%至約31.29億元，佔整體收入約27.9%﹔毛利率按年跌4.7個百分點至65.3%。

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紙尿片業務方面，期內銷售止跌回升，銷售收入按年上升2.2%至約6.34億元，佔整體收入約5.7%，毛利率微跌0.9個百分點至35.3%﹔其他收入及家居用品業務上半年收入按年下跌約2%至約15.95億元。國際業務發展方面，上半年收入為約10.72億元，佔整體銷售的比例約9.6%﹔電商及新零售渠道銷售收入上半年按年增長超過30%至約27億元，佔整體銷售比例亦上升4.1個百分點至約24.2%。

集團指由於目前木漿價格處於高位，未來走勢仍然存在不確定性，預料2022年下半年度集團的毛利率依然持續受壓。

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