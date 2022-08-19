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恒安撇除匯兌損失盈利仍跌逾一成 料下半年毛利率續受壓

恒安國際（1044）上半年純利按年跌逾三成，若扣除營運匯兌損失後的純利則為16.44億元，按年仍跌10.9%。按分類業務計，集團核心的紙巾業務銷售收入按年升近25%至58.43億元，佔整體收入約52.2%﹔而受木漿供應緊張以及物流受阻等因素導致木漿價格大幅飆升的影響，木漿價格高企對集團上半年的毛利構成重大壓力，致使紙巾業務上半年毛利率按年下跌至約23.1%，按年跌達6.1個百分點。

衛生巾業務方面，上半年銷售收入按年升約3.3%至約31.29億元，佔整體收入約27.9%﹔毛利率按年跌4.7個百分點至65.3%。

相關報道：成本漲加人民幣貶值夾擊 恒安半年少賺31%中期息削三成

紙尿片業務方面，期內銷售止跌回升，銷售收入按年上升2.2%至約6.34億元，佔整體收入約5.7%，毛利率微跌0.9個百分點至35.3%﹔其他收入及家居用品業務上半年收入按年下跌約2%至約15.95億元。國際業務發展方面，上半年收入為約10.72億元，佔整體銷售的比例約9.6%﹔電商及新零售渠道銷售收入上半年按年增長超過30%至約27億元，佔整體銷售比例亦上升4.1個百分點至約24.2%。

集團指由於目前木漿價格處於高位，未來走勢仍然存在不確定性，預料2022年下半年度集團的毛利率依然持續受壓。

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