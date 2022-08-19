上半年中國建築營業額按年升47.9%至538.11億元，毛利率按年跌3.1個百分點至13.4%。

分部業績方面，本港營業額按年增1.2倍至229.89億元，由於規模擴大，分部業績為8.45億元，較2021年中期的4.4億元增加92.2%，主要因經歷第五波疫情，集團為配合防疫工作，承建大量與防疫相關的建設項目。再加上其他訂單的有機增長，有助推高營業額。

澳門方面，雖然經濟尚未從疫情影響中恢復，但中國建築期內中標多個政府項目，連同多個在建大型醫院及其他項目，澳門營業額再創新高至58.13億元，亦較2021年中期的29.25億元增加98.7%，澳門分部盈利並按年減少13%至港幣4.15億元，此乃由於多個大型項目仍處於初步階段，故並無計提有關盈利。

內地方面，分部營業額錄得平穩增長至218.39億元，較2021年中期的208.03億元按年增加5%。分部業績按年增15.2%至49.72億元，主要得益於組裝合成建築(MiC)的業務增長。

現金流方面，集團指，延續去年以來經營現金流改善的勢頭，經營現金流已由去年同期流出9.71億元轉為回顧期內流入1.02億元。集團亦致力提高流動性，於回顧期內出售部分低周轉資產，投資活動產生現金流入淨額18.99億元，2021年上半年則錄現金流出淨額22.24億元。融資活動產生的現金流入淨額為26.91億元。

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