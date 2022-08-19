公司指出，期內輕商務的毛利率有所提升，但由於主系列分銷轉代銷模式引致銷售遞延確認的影響，讓毛利率較輕商務低的主系列總銷售比例提高，加上期內原材料價格上升，整體毛利率按年減少0.8個百分點至48.7%；淨利潤率下降1.6個百分點至18.4%。

按產品類劃分，上衣仍是最主要收入來源，期內佔總收入58.6%，較去年同期增3.4個百分點，銷售額增長10.2%；褲類佔總收入23.8%，按年少0.7個百分點，銷售額增長0.8%；配件銷售下降6.6%，其中主系列鞋類部分上升10.6%。上半年門店淨減少106家至2,627家。

利郎中午收報3.83港元，升0.8%。

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