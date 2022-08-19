百奧賽圖的藥物開發業務包括抗體開發業務及腫瘤學和自身免疫性疾病治療的研發，包括但不限於CD40激動性抗體、CTLA-4抗體及OX40激動性抗體相關藥物治療，將與覆蓋同類靶點或適應症的現有及新型藥物相競爭。

此外，公司亦推動臨床前研究服務，主要包括與基因編輯、臨床前藥理藥效評估及模式動物銷售有關的服務，將繼續開拓海外市場。目前公司並無將任何核心產品商業化，亦尚未為核 心產品制定任何明確的定價政策。

公司表示，擬將集資所得約70%用於核心產品YH003及YH001的進一步臨床研發；15%根據「千鼠萬抗計劃」用於抗體藥物發現及開發；10%用於其他管線產品臨床前及臨床開發；5%用於營運資金及其他一般公司用途。

綜合6家券商數據，百奧賽圖公開發售部分已獲足額認購，孖展申購額暫為8242萬元，當中招銀國際借出4500萬元，富途借出2900萬元，華盛借出550萬元。

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