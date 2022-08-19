據彭博社引述知情人士指，中國人工智能（AI）晶片初創企業地平線（Horizon Robotics）初步考慮來港上市，惟正等待市場條件獲改善。知情人士又稱，公司將於上市前集資1億至2億美元（約7.8億至15.6億港元），不過包括規模和估值在內的融資細節仍可能出現變化。公司代表拒絕向彭博社置評。