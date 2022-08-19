據彭博社引述知情人士指，中國人工智能（AI）晶片初創企業地平線（Horizon Robotics）初步考慮來港上市，惟正等待市場條件獲改善。知情人士又稱，公司將於上市前集資1億至2億美元（約7.8億至15.6億港元），不過包括規模和估值在內的融資細節仍可能出現變化。公司代表拒絕向彭博社置評。
據彭博去年10月報道，公司考慮最早於今年赴港上市，擬集資達10億美元（156億港元）。知情人士表示，公司此前曾考慮趕在中國收緊海外上市規則前在美上市。
地平線目前估值約為80億美元（624億港元），股東包括半導體巨頭英特爾（Intel）（美：INTC）、韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）、中國一汽、高瓴資本、比亞迪（1211）等，合作夥伴包括福士汽車旗下的奧迪（Audi）及上汽集團（SAIC Motor Corp）。
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