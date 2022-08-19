季內，全球智能手機出貨量達3910萬部，按季升1.5％，按年跌26.2％。 期內智能手機收入423億元，按年跌28.5％，主要是由於全球宏觀經濟環境的影響及中國大陸新冠肺炎疫情反覆。智能手機的平均售價（ASP）為1081.7元，按年跌3.1％。主要是由於本年度的中國大陸618電商購物節期間增強促銷力度及高端智能手機產品發佈時間表變化所致，惟部分被美元升值導致的境外智能手機ASP增加所抵銷。

其他業務表現，IoT與生活消費產品收入按年跌4.5％至198億元，主要是由於受全球宏觀經濟環境的影響，境外市場若干IoT產品的需求減弱，惟部分被中國大陸Xiaomi平板5 系列平板及智能大家電品類收入增加所抵銷。至於互聯網服務分部收入按年跌0.9％至70億元，其他收入按年升20.2％至11.2億元。

季內銷售成本按年減少19.6％至584億元，研發開支按年增22.8％至38億元，按季升7.7％，主要為智能電動汽車等創新業務相關的研發開支增加所致。

半年表現方面，收入跌12.8％至1435.22億元，毛利跌16.5％至244.78億元，經調整淨利潤跌六成至49.4億元。

小米績前收報11.66港元，全日微升0.2％。

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