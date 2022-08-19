文章日期：2022年8月19日 18:00
華潤電力（0836）公布，7月附屬電廠售電量1739.68萬兆瓦時，按年增長8%，其中，附屬風電場售電量227.32萬兆瓦時，減少6.9%；附屬光伏電站售電量12萬兆瓦時，按年基本持平。
今年首七個月，附屬電廠累計售電量1.04億兆瓦時，按年增加1.6%，其中，附屬風電場累計售電量2044.12萬兆瓦時，增加10.2%；附屬光伏電站累計售電量80.45萬兆瓦時，增加22.5%。
華潤電力今日收報16.4元，升6.08%。
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