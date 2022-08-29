上半年收入按年增加25.2%至64.5億元，毛利率按年增0.21個百分點至20.23%，淨利率按年增0.1個百分點至9.9%。

集團三大業務中，物業管理服務收入按年增25.8%至約39.55億元，毛利率按年增0.09個百分點至16.54%；非業主增值服務收入按年增35.4%至約10.92億元，毛利率按年增0.12個百分點至18.63%﹔以及社區增值服務收入按年增約16.6%至約14.02億元，毛利率按年增1.53個百分點至31.89%。

上半年底保利物業的現金及現金等價物約52.24億元，按年減26.7%或19億元。貿易應收款項方面，上半年增59%至22.6億元，當中關聯方佔5.99億元，按年增53.9%﹔第三方亦按年增60.4%至17.52億元。

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