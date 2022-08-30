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旭輝半年核心少賺45.6% 不派中期息

內房旭輝（0884）公布，上半年核心淨利潤按年跌45.6%至18.20億元人民幣（下同），核心淨利潤率為6.1%，跌3.1個百分點；上半年純利7.31億，按年跌79.7%，每股盈利為0.08元。集團不派中期息，2021年中期派0.1元。集團指，在房地產行業調整期間，保留盈利用於集團的營運資金符合公司與其股東整體利益。

集團上半年合同銷售金額為631億元，按年跌53.6%，收入297.2億元，按年跌18.3%。當中物業銷售收入按年跌22.8%至263.5億元；租金較去年同期增加60.4%至6.27億元等。毛利率方面，集團上半年整體毛利率為20.7%，按年持平。

上半年人民幣大幅貶值，集團期內亦受人民幣匯率波動而產生匯兌虧損淨額約9.32億元，2021年同期則錄收益約1.396億元。

集團上半年現金減33.1%至312.45億元，當中包括受限現金約1.046億元。上半年加權平均成本為4.9%，按年微跌0.1個百分點。上半年淨負債比率為78.5%，按年增15.7個百分點。

集團截至上半年尚未償還借款總額約為1141.4億元，當中境內銀行貸款總額達550.18億元，而一年內境內銀行貸款為74.4億元、一年以上至兩年內的境內銀行貸款達213.06億元﹔境內公司債總額為119億元，當中一年內為21.22億元、一年以上至兩年內的為56.7億元﹔境外銀行貸款總額為184.14億元，當中一年內為74.4億元、一年以上至兩年內為59.5億元﹔境外優先票據總額270.9億元，當中一年內為20.4億元、一年以上至兩年內的50億元。

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