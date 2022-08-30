再有高息內房停派中期派息，內房股碧桂園（2007）公布，上半年核心淨利潤49.1億元人民幣（下同），按年跌67.74%，上半年純利僅6.12億元，按年跌95.92%，每股基本盈利為0.03元，不派中期息，2021年中期派每股0.2098元。
集團上半年實現總收入1623.6億元，較2021年的2349.3億元，按年跌30.89%﹔當中受疫情影響減緩了項目竣工結算進度，令核心的物業出售業務按年跌31.38%至1563.73億元，提供建築服務收入按年跌19.23%至33.36億元，主要是新冠疫情導致施工量的減少﹔租金收入按年升13.64%至4.25億元，其他收入按年跌11.79%至22.29億元。
上半年集團的淨財務費用為35.41億元，2021年上半年則錄淨財務收益19.03億元。營銷及市場推廣成本和行政費用則為88.6億元，按年跌36.32%。
受上半年人民幣大幅貶值影響，碧桂園上半年錄得對沖後的淨匯兌虧損約44.82億元，2021年上半年錄淨匯兌收益8.31億元。
上半年集團共有可動用現金餘額1479.76億元，按年跌18.38%，當中現金及現金等價物約為1234.83億元，受限制現金約為244.93億元。淨借貸比率由去年底的45.4%，微升至上半年的48.1%。
碧桂園上半年實現淨經營性正數現金流，現金淨流入約52.2億元。
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