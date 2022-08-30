moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

碧桂園半年核心少賺68%停派中期息 錄淨匯兌虧損44.8億

再有高息內房停派中期派息，內房股碧桂園（2007）公布，上半年核心淨利潤49.1億元人民幣（下同），按年跌67.74%，上半年純利僅6.12億元，按年跌95.92%，每股基本盈利為0.03元，不派中期息，2021年中期派每股0.2098元。

集團上半年實現總收入1623.6億元，較2021年的2349.3億元，按年跌30.89%﹔當中受疫情影響減緩了項目竣工結算進度，令核心的物業出售業務按年跌31.38%至1563.73億元，提供建築服務收入按年跌19.23%至33.36億元，主要是新冠疫情導致施工量的減少﹔租金收入按年升13.64%至4.25億元，其他收入按年跌11.79%至22.29億元。

上半年集團的淨財務費用為35.41億元，2021年上半年則錄淨財務收益19.03億元。營銷及市場推廣成本和行政費用則為88.6億元，按年跌36.32%。

受上半年人民幣大幅貶值影響，碧桂園上半年錄得對沖後的淨匯兌虧損約44.82億元，2021年上半年錄淨匯兌收益8.31億元。

上半年集團共有可動用現金餘額1479.76億元，按年跌18.38%，當中現金及現金等價物約為1234.83億元，受限制現金約為244.93億元。淨借貸比率由去年底的45.4%，微升至上半年的48.1%。

碧桂園上半年實現淨經營性正數現金流，現金淨流入約52.2億元。

其他報道

中升中期少賺7.3% 不派息

旭輝半年核心少賺45.6% 不派中期息

金管局：提防騙徒訛稱在海外銀行以高息存款騙取金錢

招商局港口半年核心多賺9.8% 中期息維持22仙

中國飛鶴上半年少賺40% 中期息0.1131元

四環醫藥中期少賺93% 中期息連特息派3.3分人幣

恒指半日跌179點 科指跌1.74% 齊失20天線

中信股份上半年多賺13%至501億 中期息增33%派0.2元

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.61%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 創逾一周高

中國四大資產管理公司據報無力救助內房

調查：中國清零政策令逾半數美企推遲或取消在華投資

王思聰退出萬達集團董事 曾在微博發文挑戰內地防疫政策而遭禁言

融創服務中期轉蝕 不派息 調整集資用途減收購

滬深三大指數近平開 人行開展50億人幣CBS操作

恒指高開39點 科指升0.24% 比亞迪升2.12%

聯儲局Kashkari對美股下跌感「高興」 稱不能重蹈70年代覆轍

港股ADR跌81點 夜期高水49點 美期亞股升 工中建行、百度碧桂園等業績

中美審計協議分歧 美證交發布13條自問自答

美股兩連跌見逾1個月低 道指跌184點兩日累挫1192點