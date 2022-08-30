比亞迪（1211）上半年多賺兩倍，股價高開升2.5%後回落，半日跌0.6%。其他電動車股沽壓更大，理想（2015）、小鵬（9868）跌3%。隨著氣溫下降，煤炭需求將回落，熱炒的煤炭股回吐，兗礦源（1171）跌7%。內地疫情持續，多地加強疫情防控，旅遊、餐飲受壓。攜程（9961）跌半成，九毛九（9922）跌4%。另生科、短視頻、電子產品部件、半導體股有沽壓。個別績優股續受捧，財險（2328）升半成，長飛光纖（6869）升6%。新東方在綫（1797）虧損收窄，股價飈近兩成。

海爾智家（6690）上半年業績展現業務的強韌性，值得關注。公司半年收入按年升9%，純利升16%；期內毛利率上升，銷售、行政費用率下降，支持盈利較快速增長。公司面對疫情、房地產市道不振及通脹等大環境不利因素，仍能交出穩健業績，反映高端化戰略成果。儘管宏觀環境未有明顯改善，但相信業務有能力抵禦待形勢轉好。

股價方面，海爾智家今早升穿24.5元阻力，走勢偏好，上望50天線附近約26元料有較大阻力。

劉思明

投資版副主編

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