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潘杰賢成立全新《壹蘋新聞網》 接收逾9成《台蘋》員工

台灣《蘋果新聞網》買家、直播社交App 17LIVE創辦人潘杰賢舉行記者會宣布，因研判目前交易方擁有的文件無法使交易繼續進行，為避免台灣《蘋果新聞網》的員工全體失業，將成立全新的《壹蘋新聞網》，並堅守「不用《台蘋》品牌、不用《台蘋》網址、不接觸《台蘋》個資、不使用《台蘋》資產、不介入新聞保持中立、絕對遵守法律」的「五不一絕對」原則。

潘杰賢表示，《台蘋》交易案不成很可惜，但大裁員更可惜。因此兩周前龍丞創意決定新聘原《台蘋》員工加入公司，9月1日《壹蘋新聞網》正式上線，未來都是《台蘋》員工的創作的內容。據報，目前已有96%員工簽約同意9月1日加入新公司。

潘杰賢又指，因應新公司需要，招聘了200多位大部分員工，《台蘋》也留用大部分財務團隊做他們的事情，所以沒有招聘財務團隊。另外，為了公司穩定性，未來沒有出紙本的計劃。

潘強調，自己是完全獨立投資新網站，預計1年可能需要出3至4億台幣，並指新網站完全與香港商人黃浩無關，台蘋法人葉一堅也沒有禮遇招聘。

潘杰賢亦在記者會上還原《台蘋》交易案經過。他指，當初是黃浩主動聯絡他提出交易邀約。經評估後，潘杰賢對《台蘋》流量變現很有信心，因此同意由龍丞資本收購黃浩所宣稱擁有的《台蘋》資產。他強調，不曾直接主動與香港壹傳媒或《台蘋》接觸關於交易事宜。

 

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