文章日期：2022年8月30日 15:16
滬深三大指數半日低收。滬指低位見3212點，收報3227點，跌13點或0.42%，成交額3537億元（人民幣，下同）。
深證成指低位見11905點，收報11970點，跌47點或0.39%，成交額4847億元，兩市合共成交額8384億元。
創板指收報2612點，跌18點或0.7%。
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