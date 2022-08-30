內房旭輝（0884）午間公布上半年不派中期息後，股價曾跌9.3%，暫跌7.78%，報2.37元。主席林中在業績會上被問到債價低迷時表示，在行業波動背景下屬於資本市場正常反應，但隨著房地產行業穩定，更多紓困措施推出，行業會逐步向好，「債券市場出現不合理的價格亦會得到修復」，他亦有信心到期能回購所有到期債務，並在企業有餘錢時騰出資金進行債券回購，但不會太多，因為企業仍要保留資金發展業務，為股東創造價值。
至於集團進入代建業務後，上半年已獲取29個新項目，累計在管項目達35個。林中指出，代建五大模式包括商業代建、政府代建、資本代建、AMC不良資產代建、助力保交樓（即爛尾樓）代建及國企或城投拿地代建。
管理層指出，代建行業無需重資產投入，在行業發生巨大變化之際，從AMC不良資產包、政府平台等獲得達29個項目，未來市場規模仍非常巨大，有研究指出，至2025年市場代建市場收入將達300億元或2億平方米。
至於傳統核心的房地產銷售，林中認為，目前在市場恐慌下，需求被暫時隱藏，但隨著政府更多鼓勵購房的政策出台，恐慌期會逐步消失，料傳統金九銀十仍會出現，預期九及十月份將出現按月20至30%的增長。雖然不如以往的好年，但市場目前來看已觸底，信心正逐漸回復。未來在政府加大政策力度，在市場對中國經濟、收入及行業信心修復下，將回歸正常，在限購限貸等取消後，市場基數獲得擴大。
至於上半年持續有內房爆出債務問題，問到合作方風險一事，林中指出，聯營的風險敞口不大，合作方主要為內地頭部企業、國企及外資如恒地（0012），會優勢互補及堅持量入為出，「不做超額擔保兜底」，亦無義務進行任何形式的投入，目前出現違約企業的比例佔總項目比例只是個位數，而且項目出險與企業主體出險不同。上半年集團合共分佔合營企業各自貸款提供的擔保約123.87億元，按年跌21.5%。
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