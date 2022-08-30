moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

停派中期息 旭輝績後跌近9% 林中︰有餘資金將回購債券

內房旭輝（0884）午間公布上半年不派中期息後，股價曾跌9.3%，暫跌7.78%，報2.37元。主席林中在業績會上被問到債價低迷時表示，在行業波動背景下屬於資本市場正常反應，但隨著房地產行業穩定，更多紓困措施推出，行業會逐步向好，「債券市場出現不合理的價格亦會得到修復」，他亦有信心到期能回購所有到期債務，並在企業有餘錢時騰出資金進行債券回購，但不會太多，因為企業仍要保留資金發展業務，為股東創造價值。

至於集團進入代建業務後，上半年已獲取29個新項目，累計在管項目達35個。林中指出，代建五大模式包括商業代建、政府代建、資本代建、AMC不良資產代建、助力保交樓（即爛尾樓）代建及國企或城投拿地代建。

管理層指出，代建行業無需重資產投入，在行業發生巨大變化之際，從AMC不良資產包、政府平台等獲得達29個項目，未來市場規模仍非常巨大，有研究指出，至2025年市場代建市場收入將達300億元或2億平方米。

至於傳統核心的房地產銷售，林中認為，目前在市場恐慌下，需求被暫時隱藏，但隨著政府更多鼓勵購房的政策出台，恐慌期會逐步消失，料傳統金九銀十仍會出現，預期九及十月份將出現按月20至30%的增長。雖然不如以往的好年，但市場目前來看已觸底，信心正逐漸回復。未來在政府加大政策力度，在市場對中國經濟、收入及行業信心修復下，將回歸正常，在限購限貸等取消後，市場基數獲得擴大。

至於上半年持續有內房爆出債務問題，問到合作方風險一事，林中指出，聯營的風險敞口不大，合作方主要為內地頭部企業、國企及外資如恒地（0012），會優勢互補及堅持量入為出，「不做超額擔保兜底」，亦無義務進行任何形式的投入，目前出現違約企業的比例佔總項目比例只是個位數，而且項目出險與企業主體出險不同。上半年集團合共分佔合營企業各自貸款提供的擔保約123.87億元，按年跌21.5%。

 

 

其他報道

滬深三大指數全日低收 滬指跌0.42%

合生創展停派中期息保留「十送一」紅股  半年核心跌9成

太平：內房美元債佔投資比例極小 過半達BB+以上

碧桂園半年核心少賺68%停派中期息 錄淨匯兌虧損44.8億

潘杰賢成立全新《壹蘋新聞網》 接收逾9成《台蘋》員工

中升中期少賺7.3% 不派息

旭輝半年核心少賺45.6% 不派中期息

金管局：提防騙徒訛稱在海外銀行以高息存款騙取金錢

招商局港口半年核心多賺9.8% 中期息維持22仙

中國飛鶴上半年少賺40% 中期息0.1131元

四環醫藥中期少賺93% 中期息連特息派3.3分人幣

恒指半日跌179點 科指跌1.74% 齊失20天線

中信股份上半年多賺13%至501億 中期息增33%派0.2元

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.61%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 創逾一周高

中國四大資產管理公司據報無力救助內房

調查：中國清零政策令逾半數美企推遲或取消在華投資

王思聰退出萬達集團董事 曾在微博發文挑戰內地防疫政策而遭禁言

融創服務中期轉蝕 不派息 調整集資用途減收購

滬深三大指數近平開 人行開展50億人幣CBS操作

恒指高開39點 科指升0.24% 比亞迪升2.12%

聯儲局Kashkari對美股下跌感「高興」 稱不能重蹈70年代覆轍