香港科技探索（1137）收市後公布8月份未經審核營運數據，受惠於8月發放之第二階段政府消費券，旗下網購平台HKTVmall訂單總商品交易額按年漲14.3%至7.21億元，平均每日訂單總商品交易額升14.2%至2330萬元，平均每日訂單數量亦增8.6%至5.15萬張。
據資料顯示，平均訂單值按年跌5.6%至451元，曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量按年增4.2%至57.2萬人，每月活躍應用程式使用者按年升1.6%至151.6萬人。
集團指，8月業務表現進一步鞏固信心，有望實現今年全年80億元訂單總商品交易額之目標。
香港科技探索今年2月業務表現受惠於新冠病毒第五波疫情，銷售表現破新高，訂單總商品交易額、平均每日訂單總商品交易額均按年急漲逾八成，
香港科技探索逆市升1.5%，收報5.99元。
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