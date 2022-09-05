據資料顯示，平均訂單值按年跌5.6%至451元，曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量按年增4.2%至57.2萬人，每月活躍應用程式使用者按年升1.6%至151.6萬人。

集團指，8月業務表現進一步鞏固信心，有望實現今年全年80億元訂單總商品交易額之目標。

香港科技探索今年2月業務表現受惠於新冠病毒第五波疫情，銷售表現破新高，訂單總商品交易額、平均每日訂單總商品交易額均按年急漲逾八成，

香港科技探索逆市升1.5%，收報5.99元。

其他報道

米蘭站折讓11.5%配售1.47億股 籌1650萬元交租出糧

芝大研究：知名報章以優惠吸客訂閱流失高 成效難維持

廣汽8月銷量增78%

證監會暫吊銷日發期貨負責人牌照 涉延遲及沒有監察客戶資金及買賣

碧瑤綠色：固體廢物收費計劃影響正面 私企ESG以增值服務為主

騰訊遊戲：中秋假期前後 未成年人限玩4小時

人行下調金融機構外匯存款準備金率 人幣貶值幅度減少

StartmeupHK創業節今揭幕 Eureka Nova辦峰會探討氣候變化

積金評級公司： 8月強積金成員人均虧損5000元

恒指跌226點見半年低 北水流入一個月最多 煤股逆市升 兗煤創上市新高

匯控據報裁減在港中國債務團隊

中國恒大︰清盤呈請聆訊獲批延至11月7日

恒指半日跌248點 見半年低 神華染藍升4.4% 比亞迪跌4.7% 洪九果品無升跌

券商料合景悠活將增合景泰富應收撥備 股份早市曾挫6.5%

傳理想ONE降價2萬兼10月停產 理想：消息屬實

在岸及離岸人民幣齊齊貶值見近兩年最弱

港15至24歲勞動人口急跌 學者憂漸現「斷層」 長遠削競爭力

財新內地8月份服務業PMI、綜合產出指數均放緩

馬斯克：穆迪予特斯拉的垃圾評級無關緊要

滬深主要指數低開 人行本周零投放零回籠