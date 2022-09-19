港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升8.64點子至2.44625%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。對上一次連升7日是8月11日。
港元現報7.8491元升值1點子，曾貶值最多4點子，報7.8496元，亦曾升值最多9點子，報7.8483元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.17點子至1.36512%；1星期HIBOR升1.62點子至1.80119%；2星期HIBOR升21.27點子至2.26274%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.7點子至3.01577%；6個月期HIBOR升4.19點子至3.6125%；12個月期HIBOR升5.17點子至4.0925%。
美元指數現報109.8升值0.036點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報3.01386%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5676%，連續3日收窄，利差是2022年8月19日後最高，當日差距為-0.5344%
對上一次連續3日收窄，是2022年8月08日，當日利差報-0.8805%。
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