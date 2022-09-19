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香港電訊伙Palo Alto推企業網絡安全解決方案

香港電訊（6823）宣布，伙網絡安全服務供應商Palo Alto Networks（美：PANW）推出 Managed Secure Access Service Edge（Managed SASE）服務。香港電訊為 Palo Alto Networks的內地及香港網絡安全託管服務供應商（MSSP），為企業提供網絡安全解決方案。

香港電訊指出，混合工作模式已成為主流趨勢。企業趨向採用雲端優先策略，將關鍵業務應用程式轉移到雲端運作，帶動SD-WAN解決方案的需求不斷增長。員工無論於何時何地都能遙距登入企業系統工作。

不過，上述情況同時增加了網絡安全的風險，為堵塞網絡安全漏洞，同時讓企業能隨時隨地簡單及安全地登入所需系統，香港電訊的Managed SASE服務透過統一及以雲端為基礎的SASE平台，簡化實時用戶身份驗證及存取權限。

該服務建基於香港電訊SD-WAN骨幹網絡與Palo Alto Network的Prisma Access雲端交付安全平台的整合，並採用零信任網絡存取（Zero-Trust Network Access,ZTNA）策略，確保用戶、所用裝置以及應用程式的實時存取皆為安全且可見，無論員工身處內地或是香港、使用企業或其他網絡，都能安全登入系統。

Prisma Access雲端交付安全平台於全球76個國家及地區擁有超過100個服務點。

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