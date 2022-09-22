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陳茂波：本港即使加P相信幅度亦較微 預計樓價不會斷崖式下跌

美國聯儲局加息0.75厘。財政司司長陳茂波表示，美國加息幅度及速度是30年來未見，受美國加息影響，本港銀行拆息亦上調，惟本地資金較充裕，加幅相對微，但提醒未來最優惠利率可能受到影響，但料加幅相對少。

陳茂波指出，加息削弱歐美國家需求，對本港出口造成影響，第二季出口按年跌逾8%。不過，本地疫情持續受控，加上在消費券的刺激下，料可令消費重拾動力，但投資方面相信要待整體營商環境有改善，才會吸引有大幅投資。

隨著環球息口上升及外圍環境轉差，陳茂波預計本港經濟負增長機會非常高，具體估算數字會在11月公布。至於樓市方面，陳茂波認為，加息令供樓負擔上升，市場將趨向謹慎，料交投減少，但相信樓價不會有斷崖式下跌，政府的需求管理措施亦無須調整。

陳茂波又指，預計今年度政府會出現過千億元財赤，財政儲備會回落至8千億水平，但強調政府會謹慎理財，無須過份擔心。至於暫緩追租措施，他指有關措施已結束，目前情況不似2、3月時窒息的狀態，現時環境不需要繼續實行暫緩追租。

 

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