鄂志寰指出，港元利率對於聯儲局的快速大幅度加息，也已經有所反應，香港1個月香港銀行同業拆息HIBOR從今年初的0.15%大幅上升至9月21日的2.59%，創2020年初以來的新高。期間香港銀行體系總結餘則降至目前的1250億港元，加大港息上調的壓力，故香港銀行業短期有加息的壓力。

她認為，鑒於香港銀行體系流動性尚算充裕，因此港息的調升滯後於美息。未來港元利率的進一步調整除參考美國加息的速度和幅度外也要看本港的資金流向和銀行體系流動性變化等情況。

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