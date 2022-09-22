美國聯儲局宣布加息0.75厘，點陣圖大幅調升，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志預計，11月將繼續加息0.75厘，12月則視乎美國CPI數據，料加0.5或0.75厘。至於點陣圖顯示明年底預期利率升至4.5至4.7厘，反映2023年減息的機會較細。雖然當中不明朗因素依然較多，但聯儲局肯定的目標是將通脹壓至2%，即使未來兩次加息進取，惟仍需長時間調整通脹，料高息環境將維持一段長時間。
匯豐今日宣布加最優惠利率（P）0.125厘，渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，加P幅度乎合預期，料美國於11、12月加息後，港銀會再調升息率，但未必跟美國以急速的步伐加P。加P幅度由個別銀行自行決定，並考慮HIBOR的趨勢及銀行體系結餘所帶來的資金成本壓力。早前有市場預測加P幅度可能達0.25厘，他指出，該行加息可能比較審慎，今次先試水溫，視乎市場反應再追近，不排除今年內加P 0.5厘。
本港利率上調，對樓市亦會造成影響，為置業人士帶來供款壓力。不過，劉健恆認為，市民已有心理準備，加上利率上行較其他因素，如疫情及內地經濟等負面影響較少。他預期，樓市不會加速下跌幅度，惟亦不會很快有明顯反彈，料未來數月調整幅度與之前相若。
該行維持對本地經濟增長預測0.2%，但不排除全年經濟出現負增長。劉健恆指，本港經濟於第五波疫情時已經見底，復蘇速度較慢，在外圍經濟、利率上升及中國增長動力減慢下，令「天花板」較低，但以季度比較已有改善，料呆壞帳不會大幅增加，對本地經濟不需太悲觀。
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