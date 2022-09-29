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1個月HIBOR止跌回升 再創逾兩年半新高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升1.89點子至2.62768%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。

港元現報7.8497元貶值5點子，曾貶值最多7點子，報7.8499元，亦曾升值最多3點子，報7.8489元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.19點子至1.68345%；1星期HIBOR升9.93點子至2.34911%；2星期HIBOR升8.51點子至2.52845%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.43點子至3.28536%；6個月期HIBOR升3.64點子至3.95566%；12個月期HIBOR升0.7點子至4.35417%。

美元指數現報113.308升值0.704點或0.63%。

美元1個月期LIBOR報3.12057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4929%，終止連續3日擴闊，利差是2022年9月23日後最高，當日差距為-0.4708%

對上一次終止連續3日擴闊，是2022年9月23日，當日利差報-0.4708%。

 

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