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國泰目標增聘4000前線員工 李永富：現時航空公司招聘反應冷淡

國泰航空（0293）本周五舉行自疫情以來首次的大型機艙服務員招聘活動，目標在未來18至24個月增聘超過4000名前線員工，包括700名機師、2000名機艙服務員，以及其他機場和客戶服務前線人手。