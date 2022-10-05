香港民用航空事業職工總會主席李永富在一個電台節目時表示，即使政府放寬檢疫措施，但由於不少從業員已經轉行，或者轉到外地的航空公司工作，現時航空公司招聘人手的反應仍冷淡，要吸引他們回流，相信要視乎薪酬和福利的吸引力。

國泰現報8.37元，升1.83%。

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