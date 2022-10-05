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調查：逾7成企業CEO料未來一年經濟衰退打擊公司盈利10%

畢馬威發表一份CEO展望調查顯示，受訪的環球企業CEO中，有近6成預期將出現的經濟衰退會是短暫及溫和的。不過，有逾8成認為未來一年公司業務將受到經濟衰退打擊，71%認為對盈利的影響達10%。

調查發現，有14%的企業高級管理層認為現時所面對的最大關注為經濟衰退，較去年相同調查的9%有所上升。抗疫疲勞仍是業界關注首位，有15%的高層對此表示關注。有73%受訪的高層表示，經濟衰退將窒礙業務的預期增幅，惟76%已就經濟衰退做好業務上的準備。

市場氣氛較年初有所好轉，73%的受訪高級管理層表示，對未來六個月的經濟前景有信心，有關數字高於今年2月調查時的60%。另外，71%企業領袖對未來三年環球經濟增長有信心，較今年初提升11個百分點；另外85%企業領袖認為未來三年其公司業務可錄得增長。

不過經濟依然動盪，在招聘方面，近4成CEO已經凍結招聘，有46%考慮在未來6個月內裁員。未來三年的看法則較為樂觀，只有9%預計員工人數會進一步減少。

畢馬威CEO展望調查訪問超過1300名環球企業CEO，了解他們公司的策略及展望。

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