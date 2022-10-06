積金評級有限公司公布9月強積金表現，數據指出9月份強積金賬面投資虧損估算約為 821 億元，第三季度及年初至今 9 個月的賬面虧損分別約為1062億元及2589億元。457萬名強積金成員 9 月份賬面平均每人虧損約為1.8萬元，第三季賬面虧損約為23200元，而今年首9個月賬面虧損約為5.65萬元。
計入強積金供款後，9 月底強積金成員平均賬戶結餘預計約為21.1萬元，較上月減少約17100元（下跌 7.49%），比上一季減少約20300元（下跌 8.79%），而較去年年底減少約46700 元（下跌18.11%）。隨著市場下跌，強積金總資產亦下跌，並首次跌破2020年7月時達到的里程碑，1萬億元的重要關口，估算跌至約9650億元。全球通脹、加息及經濟衰退等擔憂因素，將繼續令市場波動並造成最大的市場風險。香港專業獨立強積金研究機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金總資產首次跌破該體系於2020年7月時突破的 1 萬億元里程碑。2022 年全球經濟和地緣政治問題一直困擾著強積金體系，導致強積金成員平均賬戶結餘較去年年底減少約4.67萬元，對銷了強積金兩年以來累積的財富。
「地緣政治及全球經濟問題匯合，令強積金總資產跌至兩年新低，首次跌穿在2020年7月時突破的1萬億元里程碑。我們需要強調，雖然強積金成員平均賬戶結餘現跌至2020年6月的水平，但這些市場虧損並非強積金體系造成的。金融市場的升跌主導投資收益及虧損，這是強積金體系無法控制的。然而，強積金體系保障成員的資產，在這一點上強積金成員可以確信強積金體系是高度穩健和安全的」叢川普道。
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