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UNIK ASIA FESTIVAL主辦方推會員NFT 可優先購買明年10場表演門票

由FWD富衛保險贊助、Hangover Entertainment Asia（HEA）主辦的大型戶外國際音樂節UNIK ASIA FESTIVAL將於今年底在中環海濱活動空間舉行，主辦方日前已公布部份演出名單包括男團Mirror成員柳應廷（ Jer）及李駿傑（Jeremy）、陳柏宇、黃妍、DJ King，以及韓星JAY B、孝琳、台灣八三夭、新加坡邱鋒澤等。

HEA並宣布，明年將舉辦超過10場頂級亞洲歌手之演唱會，考慮到現時歌迷粉絲購買演唱會飛困難，將推出自家會員計劃「HEA會員計劃（NFT）」，歌迷於12月12日，憑官方渠道購入的UNIK ASIA FESTIVAL門票上的交易編號，到官方網站unikasiafestival.com，便能以0.15ETH（約1546港元）連gas fee的價錢成為HEA會員。

成為會員後，將有機會優先購買甚至免費觀賞由HEA舉辦的演唱會或活動等線上及線下福利，明年3月後可透過質押HEA會員NFT獲得HEA TOKEN，以及進入HEA的元宇宙，利用HEA TOKEN觀看元宇宙演唱會等。

NFT會員資格和HEA TOKEN可以在二級市場自由買賣。HEA將會於11月開始公布更多有關HEA會員計劃的詳情。

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