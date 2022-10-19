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李寧就新產品「辱華」發聲明致歉 股價再跌6.5%

體育用品股李寧（2331）近日爆出新產品「辱華」風波後，雖然李寧於今早發聲明致歉，惟未釋市場對行業低迷情緒，李寧今日再捱沽，全日跌6.45%，收報52.95元，曾低見52.65元。此外，李寧今日將公布第三季業績。

李寧於官方微博發聲明，指對於網絡上出現對於「逐夢行」秀款部分產品的討論高度關注，相關產品的設計及造型為大家帶來困惑及疑慮表示誠摯歉意。

李寧指，「逐夢行」的產品設計以「飛行」為主題，其中為大家討論最多的飛行帽設計源於中國古代頭盔，戶外防護帽及棉帽，產品以多種顏色、款式進行呈現等。

李寧又指，中國經濟和中國體育產業的蓬勃發展是李寧品牌成長的基石，32年來的品牌歷程也離不開每一位消費者的支持，作為中國專業運動用品公司，創造出受大眾喜愛、更專業、更具設計感的產品，是其始終堅持的信念，真誠感謝大眾為公司提出寶貴建議和意見，公司將虛心聽取各種聲音和反饋，做出讓消費者更認可的產品。

在受到防疫政策影響消費、庫存增加等消息下，體育用品股連日受壓，安踏（2020）今日再跌3.3%，收報76.2元﹔特步（1368）則跌5.34%，收報7.62元。

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