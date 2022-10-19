集團解釋，期內利潤較去年同期增長的主要原因。包括在疫情下集團業務表現於今年第二季起顯著恢復，加上期內錄得政府發放的新冠肺炎寬免及資助約4100萬元，去年同期則無錄得任何因應疫情提供的政府資助。

大家樂收報9.16元，跌1.61%。

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