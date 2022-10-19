文章日期：2022年10月19日 16:45
大家樂（0341）發盈喜，預期截至今年9月30日止6個月，集團錄得股東應佔溢利1.05億元至1.15億元，去年同期錄得股東應佔溢利8120萬元。
集團解釋，期內利潤較去年同期增長的主要原因。包括在疫情下集團業務表現於今年第二季起顯著恢復，加上期內錄得政府發放的新冠肺炎寬免及資助約4100萬元，去年同期則無錄得任何因應疫情提供的政府資助。
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