港鐵表示，歡迎報告提出建議興建的三條策略鐵路，公司會密切留意有關計劃的進展，並與相關政府部門保持緊密溝通及協作，全力推進相關工作。施政報告提到，兩個新本地鐵路項目包括「將軍澳綫南延綫」以及由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘的「中鐵綫」，將提升社區的交通連接，便利市民出行。

至於跨境鐵路方面，港鐵亦表示，期望能夠參與連接洪水橋至深圳前海的「港深西部鐵路」項目，在規劃及設計《鐵路發展策略 2014》擬議的洪水橋站時會仔細考慮並配合車站與擬議新鐵路綫的連接，更方便市民往來香港及深圳。公司在內地建設和提供跨境鐵路服務的層面上亦具備豐富經驗，希望能善用與不同內地機構建立的協作關係，為發展新跨境鐵路作出貢獻。

另外，公司已應政府邀請並正全力展開東鐵綫科學園╱白石角站的研究工作，配合政府

完善創科生態圈的基建設施，促進香港的科技產業發展。

施政報告中亦提及將「北部都會區」打造成未來的策略發展據點，港鐵指，將積極配合相關發展，全力推展北環綫項目以及洪水橋站的工作。同時亦會全力推進其他鐵路項目的進展，包括（一）東涌綫延綫、（二）小蠔灣站以及（三）屯門南延綫，期望服務更多市民。

港鐵收報34.9元，升0.43%。

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