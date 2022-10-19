禤惠儀表示，報告強化香港作為最大離岸人民幣業務中心的優勢和加強與內地的互聯互通，凸顯香港連接內地與國際市場的重要橋樑角色。在中國繼續開放市場和推動人民幣國際化的背景下，協助本地金融業在區內，尤其在大灣區把握龐大的機遇。《施政報告》同時推動香港的可持續金融和金融科技發展，包括推進跨境金融科技項目、數碼港元，有助香港成為相關企業的首選融資平台，加快建立國際碳市場的步伐，為未來做好準備。

她又指，人才短缺是金融界近年面對的其中一項重大挑戰，業界尤其歡迎政府計劃推出一系列措施，以更進取的態度培養和吸納人才，助業界壯大金融人才庫，並在競爭激烈的國際市場上招聘高端專才。業界深信香港對於本地和海外人才具有充分吸引力，這些額外措施將更提升香港多元化的大都會形象，匯聚世界級的頂尖人才。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗亦表示，非常支持施政報告提出有關吸納人才的方向，包括推出高端人才通行證計劃，及放寬非本地畢業生留港／回港就業安排，能夠為本港帶來全球頂尖人才及加強大灣區的人才互動交流。

學會亦歡迎報告提出，有關對接國家戰略增強發展動能，及全面提升香港作為國際金融中心的服務競爭力。行政長官提出有助強化本港離岸人民幣業務中心優勢、加強互聯互通、發展綠色和可持續金融，以及提升金融科技競爭力等措施。學會將就有關發展，研究為業界提供合適的人才培訓工作和支持。

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