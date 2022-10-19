香港總商會（總商會）發新聞稿，歡迎行政長官今天發表其首份《施政報告》，尤其是推出措施吸引更多企業和人才來港。總商會支持政府成立「香港投資管理有限公司」及撥款300億元設立「共同投資基金」，為香港積極發展策略產業及鼓勵更多企業來港開業踏出了重要的一步。新設立的「引進重點企業辦公室」和「人才服務窗口」，亦有助落實相關政策，並促進與不同持份者的溝通。在海外及內地的經濟貿易辦事處設立專責小組，亦可充分善用本港的國際網絡，以延攬目標企業和人才。
總商會指，政府推出「高端人才通行證計劃」，以提升香港的吸引力，同時便利人才來港生活和工作，但防疫限制措施仍然是一大障礙。所以該會亦指對企業來說，最重要的支持是盡快撤銷所有防疫限制。要有效提振經濟和說好香港故事，總商會冀政府能及早公布解除防疫相關限制的路線圖，讓市民和企業加快復常。
總商會指香港銳意發展成為國際創新科技中心的願景，為未來發展提供了良好的策略方向。該會歡迎政府着力提升創科生態系統，並推出100億元計劃，資助大學開展研發項目，並促進科研成果商品化。
總商會亦支持當局致力提升香港作為國際融資平台的地位，包括推動人民幣計價投資、綠色融資、碳交易及互聯互通安排。向合資格的家族辦公室提供稅務寬免，以吸引企業來港設立據點或擴展業務，亦可鞏固本港作為全球資產管理中心的聲譽。
房屋問題與全港市民息息相關，特首制定進取的目標，多管齊下迅速應對土地和房屋供應問題，做法值得支持。該會亦欣見其在《施政報告》建議書提出的多項策略和技術方案獲得採納，希望有助加快增加供應、回復可負擔的水平和縮短公屋輪候時間。
該會亦歡迎當局進一步支援中小企，包括提高「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」資助上限、延長「還息不還本」安排及政府費用寬減。此外，明年推出的新計劃將資助200多場展覽在港舉行，有望帶動會展業反彈。
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