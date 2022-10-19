總商會指，政府推出「高端人才通行證計劃」，以提升香港的吸引力，同時便利人才來港生活和工作，但防疫限制措施仍然是一大障礙。所以該會亦指對企業來說，最重要的支持是盡快撤銷所有防疫限制。要有效提振經濟和說好香港故事，總商會冀政府能及早公布解除防疫相關限制的路線圖，讓市民和企業加快復常。

總商會指香港銳意發展成為國際創新科技中心的願景，為未來發展提供了良好的策略方向。該會歡迎政府着力提升創科生態系統，並推出100億元計劃，資助大學開展研發項目，並促進科研成果商品化。

總商會亦支持當局致力提升香港作為國際融資平台的地位，包括推動人民幣計價投資、綠色融資、碳交易及互聯互通安排。向合資格的家族辦公室提供稅務寬免，以吸引企業來港設立據點或擴展業務，亦可鞏固本港作為全球資產管理中心的聲譽。

房屋問題與全港市民息息相關，特首制定進取的目標，多管齊下迅速應對土地和房屋供應問題，做法值得支持。該會亦欣見其在《施政報告》建議書提出的多項策略和技術方案獲得採納，希望有助加快增加供應、回復可負擔的水平和縮短公屋輪候時間。

該會亦歡迎當局進一步支援中小企，包括提高「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」資助上限、延長「還息不還本」安排及政府費用寬減。此外，明年推出的新計劃將資助200多場展覽在港舉行，有望帶動會展業反彈。

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