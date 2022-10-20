本港的大學畢業生平均起薪點則較高，介乎近1.6萬元至1.8萬元，廣東省城市則由5985元至7415元不等。其中以研發行業的人工最優厚，大學畢業平均入職達7415元人民幣，人力資源及行政則敬陪末席，平均起薪點為5985元人民幣。香港以學士學位/本科畢業生計，「工程」及「資訊科技」錄得最高平均起薪點，分別有18495元及18266元，整體平均薪金較去年略高。

流失率方面，廣東省城市平均流失12%至31.6%，當中基層員工流失最多，薪酬則是離職主因。香港則介乎是11.4%至22.2%，職級愈高，流失百分比則越低，與去年相若，晉升及發展機會及薪酬仍是今年離職的最關。香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，由於明年情況未明朗，包括屆時是否已開關，雖然本港出現97年時類似移民潮，但相信大灣區開關後及提供工作機會，都吸引海外或內地人才來港。

香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，雖然廣東省城市的起薪點較低，但部分行業具發展機遇，累積經驗後人工隨時「幾級跳」，絶不輸蝕於本港發展。浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會合辦「粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，並於去年7月至今年6月期間，成功向281間來自香港、澳門及廣東省企業進行問卷調查，收集加薪幅度及僱員福利等數據，共覆蓋逾21萬位僱員。

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