由浸大及香港人才管理協會合辦的粵港澳大灣區薪酬及福利調查顯示，受疫情影響內地通關時間表未定，故2023年香港薪酬預期加幅與今年相若（由3至3.3%視乎職級），而其大灣區中薪酬加幅最大為廣州（5.2至5.8%視乎職級）及中山（5.3%至5.7%視乎職級），加幅最少為澳門由1.2至2.7%，但未為博彩公司員工薪酬情況。
本港的大學畢業生平均起薪點則較高，介乎近1.6萬元至1.8萬元，廣東省城市則由5985元至7415元不等。其中以研發行業的人工最優厚，大學畢業平均入職達7415元人民幣，人力資源及行政則敬陪末席，平均起薪點為5985元人民幣。香港以學士學位/本科畢業生計，「工程」及「資訊科技」錄得最高平均起薪點，分別有18495元及18266元，整體平均薪金較去年略高。
流失率方面，廣東省城市平均流失12%至31.6%，當中基層員工流失最多，薪酬則是離職主因。香港則介乎是11.4%至22.2%，職級愈高，流失百分比則越低，與去年相若，晉升及發展機會及薪酬仍是今年離職的最關。香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，由於明年情況未明朗，包括屆時是否已開關，雖然本港出現97年時類似移民潮，但相信大灣區開關後及提供工作機會，都吸引海外或內地人才來港。
香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，雖然廣東省城市的起薪點較低，但部分行業具發展機遇，累積經驗後人工隨時「幾級跳」，絶不輸蝕於本港發展。浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會合辦「粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，並於去年7月至今年6月期間，成功向281間來自香港、澳門及廣東省企業進行問卷調查，收集加薪幅度及僱員福利等數據，共覆蓋逾21萬位僱員。
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