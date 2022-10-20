施政報告中亦提及引入為具規模但尚未有盈利或業績支持的先進科技企業上市制度，德勤表示，措施可因應企業在不同階段的資金需求，提供更多元化、有效的多層次融資平台，同時加快本港創科生態圈發展，並期望政府考慮推行更多稅收及相關措施，進一步促進債券市場。同時，德勤建議考慮增加對綠色金融產品成本的減免優惠，並加快建立碳排放交易平台。

德勤指出，為保持香港的國際稅收競爭力，政府可以進一步考慮減免知識產權收入的稅收、放寬研發支出的稅收減免，以及降低股票轉讓印花稅到原來的水平，以吸引海外企業來港上市。

此外，德勤支持為虛擬資產引入新的法定監管制度等科技監管措施，並期望政府持續關注金融科技發展可能引發的監管問題，優化監管框架以解決元宇宙活動或引起的複雜法律問題，並制訂使用人工智能和雲計算的具體數據道德規則和指南。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，本份施政報告積極回應社會各界對香港未來發展的願景，就加快本港經濟轉型和改善民生提出了短中長期政策，料商界和市民將歡迎公布的一系列措施。

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