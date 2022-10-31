香港虛擬保險公司OneInfinity因應財政司司長陳茂波今日於金融科技周宣布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，致力推動香港成為國際虛擬資產中心，表示歡迎香港政府推出清晰的監管制度，並對業界發展給予大力支持。OneInfinity亦將持續投資，推動保險科技創新發展。OneInfinity為OneDegree推出的虛擬資產保險品牌，為全港第二間持牌虛擬資產保險公司。
OneInfinity首席營運總監譚馨蕾表示：「保險是虛擬資產生態系統中的關鍵組成部分，透過提供風險轉移選項來支持行業的可持續發展。然而，包括香港在內的全球虛擬資產監管框架中，現時保險亦是一個缺失的重要部分」。
該行指出，作為一種典型的虛擬資產，加密貨幣仍然是最容易受到攻擊的目標，佔意外事故損失規模的83%。OneInfinity留意到，業界對保險的需求激增，但供給嚴重不足，現時僅足1%的虛擬資產購買保險。
儘管風險管理和控制已有所加強，但虛擬資產行業仍面對意外及不可預見的駭客和意外事故。即使在最佳風險管理框架下，殘餘風險仍可能存在。在這種情況下，保險是一種很好的風險轉移工具。
隨不同司法管轄區完善法律及監管制度，虛擬資產市場更為成熟，並將受益於可信度提升而實現系統性增長，市場參與者有望從小眾區塊鏈參與者拓至機構參與者及普通公眾。
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