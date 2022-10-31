OneInfinity首席營運總監譚馨蕾表示：「保險是虛擬資產生態系統中的關鍵組成部分，透過提供風險轉移選項來支持行業的可持續發展。然而，包括香港在內的全球虛擬資產監管框架中，現時保險亦是一個缺失的重要部分」。

該行指出，作為一種典型的虛擬資產，加密貨幣仍然是最容易受到攻擊的目標，佔意外事故損失規模的83%。OneInfinity留意到，業界對保險的需求激增，但供給嚴重不足，現時僅足1%的虛擬資產購買保險。

儘管風險管理和控制已有所加強，但虛擬資產行業仍面對意外及不可預見的駭客和意外事故。即使在最佳風險管理框架下，殘餘風險仍可能存在。在這種情況下，保險是一種很好的風險轉移工具。

隨不同司法管轄區完善法律及監管制度，虛擬資產市場更為成熟，並將受益於可信度提升而實現系統性增長，市場參與者有望從小眾區塊鏈參與者拓至機構參與者及普通公眾。

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